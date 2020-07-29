كورونا يضرب ألميريا

المواطن - مروة نبيل

أصدر نادي ألميريا الإسباني بيانًا رسميًا، اليوم الأربعاء، أكد من خلاله تعرض أحد أعضاء الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد.

كورونا يُهدد ألميريا

وأجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم والأجهزة الفنية والإدارية والعاملون بالنادي، الاختبارات الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالأمس، وأثبتت إيجابية أحد أعضاء الفريق.

وأضاف البيان: “وفقًا للبروتوكول الذي وضعته لا ليغا وCSD (المجلس الرياضي الوطني) للصحة والسلامة، تم عزل هذا الفرد بمجرد معرفة النتيجة، وجدير بالذكر أن الفرد المصاب لا يظهر عليه أي أعراض وهو بصحة جيدة”.

وأشار النادي إلى أنه تم إيقاف جميع التدريبات، وغادر أعضاء الفريق الأول لكرة القدم وموظفو النادي إلى منازلهم، وبدأت عملية تعقيم جميع مباني ومكاتب ملعب “الميدتيرانيو”.

وتابع البيان: “كما سيتم إجراء اختبار PCR جديد على جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والموظفين اليوم، وذلك بعد مرور 24 ساعة من الاختبار السابق، وفقًا لبروتوكول لا ليغا”.

وأبلغ النادي السلطات الصحية بهذا الأمر، وتوقفت جميع الأنشطة باتباع توصيات البروتوكول، كما تم إبلاغ مجلس المدينة من خلال مجلس البلدية الرياضي والمستشار المسؤول عن الرياضة.

وشدد ألميريا في ختام البيان الذي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على أن إدارة النادي ستكشف أي أخبار جديدة متعلقة بهذا الأمر.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا قد أنهى منافسات الدوري الإسباني لأندية الدرجة الثانية في المركز الرابع، وسيخوض دورة ترقي لتحديد الفريق الثالث الصاعد إلى دوري الكبار في الموسم المقبل.

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