كونتي يطلب ضم 7 لاعبين لـ إنتر ميلان

المواطن - محمد سمعه

يُفكر المدرب أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان الإيطالي، في ضم 7 صفقات للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية أن أنطونيو كونتي طلب من إدارة إنتر ميلان التعاقد مع الإيطالي إيمرسون ظهير أيسر تشيلسي الإنجليزي، الفرنسي نغولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي، الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، النمساوي دايفيد آلابا ظهير أيسر بايرن ميونيخ الألماني، البرازيلي غابرييل خيسوس لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، التشيلي أرتورو فيدال لاعب برشلونة الإسباني، البوسني إيدين دزيكو مهاجم روما الإيطالي.

وكانت نتائج إنتر ميلان تراجعت بشكل كبير بالفترة الأخيرة، بعد استئناف الدوري الإيطالي حيث كان النيراتزوري يُنافس قبل توقف الدوري الإيطالي بسبب كورونا على نيل اللقب.

وفي وقت سابق، تمكنت الشرطة الإيطالية، من ضبط اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي، السبت الماضي وذلك قبل مواجهة النيراتزوري لنادي تورينو في الدوري الإيطالي الاثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين.

الشرطة الإيطالية تعتقل نجم إنتر ميلان

وذكرت صحيفة كوريري ديللا سيرا الإيطالية، أن الشرطة الإيطالية اعتقلت بروزوفيتش، وذلك بسبب قيادته لسيارته تحت تأثير الكحول بجانب عدم الالتزام بقواعد المرور.

إنتر ميلان يسقط بفخ التعادل

وفي وقت سابق، سقط نادي إنتر ميلان في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه هيلاس فيرونا بثنائية لكل فريق، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2019-2020. وبدأ الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان وهيلاس فيرونا، بضغط هجومي من قبل هيلاس فيرونا، أسفر عنه الهدف الأول عبر اللاعب داركو لازوفيتش بالدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول. وخلال أحداث الشوط الأول، لم ينجح إنتر ميلان في تسجيل أي أهداف، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم هيلاس فيرونا بهدف دون رد. ومع بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة، كشر نادي إنتر ميلان عن أنيابه الهجومية، حيث نجح في إحراز هدفين عبر اللاعبين أنطونيو كاندريفا بالدقيقة الـ50 واللاعب فريدريكو ديماركو لاعب هيلاس فيرونا بالخطأ في مرماه بالدقيقة السادسة والخمسين. وفي ظل اعتقاد الجميع أن إنتر ميلان في طريقه للفوز، سجل اللاعب البرتغالي ميغيل فيلوسو الهدف الثاني لـ هيلاس فيرونا بالدقيقة السابعة والثمانين، لتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 2-2 بين الفريقين.



