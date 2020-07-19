كيفية قراءة الرسائل المحذوفة على WhatsApp 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يُوفر WhatsApp خاصية حذف الرسائل المرسلة لنفسك أو لجميع أولئك الذين استلموها، وهو ما عُد خلاصًا لأولئك الذين يقومون دائمًا بإرسال رسالة خاطئة أو يندمون على ما كتبوه، ومع ذلك فإن الطرف الآخر ينتابه الفضول لمعرفة ما كانت تتضمنه هذه الرسالة.

وأبرز موقع intallaght التكنولوجي خيارين لقراءة الرسائل المحذوفة.

1- WAMR لعرض الرسائل المحذوفة على WhatsApp:

WAMR هو تطبيق بسيط متوفر على متجر قوقل Google Play، وبمجرد تثبيته، يجب منحه حق الوصول إلى محادثات واتس آب الخاصة بك، ويُمكِنك من إعلامك بالرسائل المحذوفة عن طريق حفظها في ملف خاص.

ومن خلال الوصول إلى سجل WAMR، ستتمكن من رؤية جميع رسائل WhatsApp المحذوفة سواء كانت نصوصًا أو صورًا أو ملفات GIF أو التسجيلات الصوتية والمستندات والملصقات ومقاطع الفيديو.

2- WhatsRemoved:

هناك أيضًا بديل آخر لـ WAMR لمعرفة الرسائل المحذوفة في مجموعة أو دردشة فردية وهو WhatsRemoved، وينبهك في كل مرة يتم فيها حذف رسالة ويعمل نسخة احتياطية من جميع النصوص لقراءتها لاحقًا، لكن هذا التطبيق يعمل فقط مع الرسائل النصية، ولا يدعم صور WhatsApp أو مقاطع الفيديو كما في الخيار السابق.



