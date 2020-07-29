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لأهالي مكة المكرمة.. استفيدوا من تطبيقات إيصال الذبائح للمنازل
ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية وتدابير وقائية فعلتها الأمانة

لأهالي مكة المكرمة.. استفيدوا من تطبيقات إيصال الذبائح للمنازل

2020/07/29
الساعة 11:39 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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لأهالي مكة المكرمة.. استفيدوا من تطبيقات إيصال الذبائح للمنازل
المواطن - واس

دعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً بإدارة المسالخ جميع المواطنين والمقيمين الاستفادة من مبادرة الأمانة لإيصال طلبات الذبائح للمنازل، وذلك عن طريق التطبيقات الإلكترونية وأرقام “الواتس آب”، وذلك بهدف تسهيل عملية البيع وتوصيل الذبائح للمستهلكين وسد احتياجاتهم وفقاً للاشتراطات الصحية والاحترازية وحفاظاً على صحة الجميع.

وأوضح مدير إدارة المسالخ بالأمانة الدكتور أحمد قوته التسهيلات التي أحدثتها التطبيقات الإلكترونية لخدمة توصيل طلبات الذبائح على حسابات تطبيق “واتس آب” والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة لدى الأمانة، التي دُشنت في وقتٍ سابق ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية وتدابير وقائية فعَّلتها وكالة الخدمات للحد من انتشار فيروس كورونا للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين من التنقل والازدحام، مضيفاً أنَّ الأمانة اتجهت للاعتماد على استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة وهي إحدى برامج التحول الوطني للمساهمة في تحسين تجربة المواطن لخدمات القطاع البلدي.




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