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لا حالات كورونا في المشاعر المقدسة يوم عرفة

لا حالات كورونا في المشاعر المقدسة يوم عرفة

2020/07/30
الساعة 4:08 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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لا حالات كورونا في المشاعر المقدسة يوم عرفة
المواطن - الرياض
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1 مخيم متكامل لعزل حالات كورونا
2 المستشفى المتنقل في عرفة
3 حالات كوفيد 19 الجديدة
4 عدد الحالات النشطة

أعلنت وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في المشاعر المقدسة بين ضيوف الرحمن أو الأجهزة التي تقوم على خدمتهم ورعايتهم.

مخيم متكامل لعزل حالات كورونا

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس أنها أعدت مخيماً متكاملاً في مشعر عرفة لعزل حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد في إطار الجهود المستمرة لمتابعة الحالة الصحية للحجيج.

حج 1441

 

وجُهزت مرافق صحية في عرفات تضم عيادات عامة يعمل بها أطباء أسرة واستشاريو باطنة، إضافةً إلى تمريض متخصص في العناية المركزة، وأيضًا مجهزة للتعامل مع ضربات الشمس والإجهاد الحراري، إضافةً إلى أجهزة إنعاش قلبي رئوي، والعناية مركزة.

المستشفى المتنقل في عرفة

كما يوجد في مشعر عرفة المستشفى المتنقل وكذلك العيادات المتنقلة في مشعر مزدلفة وذلك طوال يوم عرفة لخدمة ضيوف الرحمن وحتى مغادرتهم مشعري عرفات ومزدلفة.

حج 1441

 

حالات كوفيد 19 الجديدة

وكانت وزارة الصحة كشفت اليوم عن تعافي (2629) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (231198) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (40179) حالة من بينها (2044) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (274219) حالة، توفي منهم (2842) حالة.

  حج 1441




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