لبنان يسجل أعلى إصابات يومية بـ كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، تسجيل أكبر عدد للإصابات اليومية منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في البلاد، بتسجيل 224 إصابة جديدة وحالتي وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ومع الإصابات الجديدة، أصبح إجمالي الإصابات بوباء “كوفيد-19” في لبنان هو 4555، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 61 حالة.

ودخل لبنان منذ الخميس، المرحلة الأولى من الإقفال التام، التي تستمر حتى الاثنين المقبل، في مسعى لاحتواء انتشار كورونا، وسط مخاوف من عدم قدرة القطاع الصحي على استيعاب الأعداد المتزايدة للإصابات.

ويعاد فتح البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، قبل أن تبدأ المرحلة الثانية من الإقفال التام، الخميس المقبل، لمدة خمسة أيام.



