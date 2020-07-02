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لدغة راموس تهدي فوزًا ثمينًا لـ الريال ضد خيتافي
ضمن مباريات الأسبوع الثالث والثلاثين

لدغة راموس تهدي فوزًا ثمينًا لـ الريال ضد خيتافي

2020/07/03
الساعة 1:40 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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لدغة راموس تهدي فوزًا ثمينًا لـ الريال ضد خيتافي راموس يُصافح كروس بمباراة الريال ضد خيتافي
المواطن - محمد سمعه
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1 أحداث الشوط الأول
2 أحداث الشوط الثاني

انتهت مباراة الريال ضد خيتافي اليوم بفوز فريق ريال مدريد بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

أحداث الشوط الأول

وبدأ الشوط الأول من مباراة الريال ضد خيتافي، بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي ريال مدريد، الذين سعوا لإحراز الهدف الأول مبكرًا، وذلك من أجل تسهيل المباراة لهم.

وحاول فريق خيتافي، إحراج ريال مدريد، وإحراز الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول من مباراة الريال ضد خيتافي، ولكن دون جدوى.

الريال ضد خيتافي
لاعبو ريال مدريد خلال لقاء خيتافي

وانتهى الشوط الأول من مباراة الريال ضد خيتافي، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أحداث الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني من مباراة الريال ضد خيتافي، كشر فريق ريال مدريد عن أنيابه الهجومية، حيث تمكن اللاعب سيرخيو راموس من تسجيل الهدف الوحيد لـ الريال من ركلة جزاء بالدقيقة الثمانين من عمر المباراة.

وشهدت مباراة الريال ضد خيتافي، إعطاء البطاقة الصفراء لخمسة لاعبين من فريق خيتافي بينما تم إنذار خمسة لاعبين من ريال مدريد أيضًا.

وكانت مباراة الريال ضد خيتافي، أُقيمت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل فريق ريال مدريد.

وبعد نهاية مباراة الريال ضد خيتافي، أصبح رصيد ريال مدريد 74 نقطة، في المركز الأول، وبفارق أربع نقاط عن نادي برشلونة صاحب المركز الثاني، الذي تعثر مؤخرًا بالتعادل الإيجابي مع نادي أتلتيكو مدريد بنتيجة هدفين لكل فريق يوم الثلاثاء الماضي حيث أُقيمت المباراة وقتها على ملعب الكامب نو معقل برشلونة.

الريال ضد خيتافي
راموس يحتفل بهدفه في مباراة الريال ضد خيتافي
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