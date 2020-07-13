لسان حال الأندية بعد قرارات اتحاد القدم: لقد خُدعنا !

وكان فهد المدلج رئيس النادي الفيصلي، وجّه رسالة نقد شديدة للاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب قراره حول عدد الأجانب والمواليد قبل استئناف مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين في الـ4 من أغسطس المقبل.

وأشار المدلج إلى أن اتحاد القدم لم يأخذ رأي الأندية حول القرارات الجديدة التي تخص اللاعبين المواليد والأجانب وذلك قبل انطلاق الموسم القادم من الدوري وفقًا لـ “الرياضية”.

حالة صدمة لأندية الدوري

وأكد رئيس الفيصلي أن الأندية أصبحت تعيش في حالة صدمة، حيث كانت طلبت في إحدى اجتماعاتها مع ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم، بضرورة قيد 2 من لاعبين المواليد بالموسم الجديد، لكن الاتحاد أصر على قيد 7 أجانب ولاعب واحد فقط بالمواليد للموسم الجديد.

أما الدرجة الثانية فسيتواجد لاعبان فقط من الأجانب، إضافة لوجود لاعب واحد من المواليد من عام 1997.

وسيتم تقليص عدد اللاعبين المواليد القُصر في الفئات السنية من 3 لاعبين إلى لاعبين، في كل درجة من درجات الفئات السنية.

وفي حال بلغ اللاعب من المواليد سن الـ18 فيحق لناديه تسجيله كلاعب محترف، أو إبقاؤه كلاعب هاوٍ على أن يكون تصنيفه في درجة الشباب.

شرط على أندية الدرجة الثالثة

وكذلك في حال رغب النادي قيد لاعب المواليد في الفريق، فيجب أن يكون لاعب كرة محترفاً، ولا يحق لأندية الدرجة الثالثة، تسجيل اللاعبين المواليد في الفريق الأول.

ويجب أن يكون الحد الأعلى للاعبين السعوديين المحترفين لا يزيد على 6 لاعبين، ويكون الحد الأدنى لجميع اللاعبين المحترفين اثنين فقط، ولا تزيد أجور اللاعبين السعوديين المحترفين على 8 آلاف ريال ولا تقل عن 4 آلاف ريال، وفي حال لم يُحضر النادي لاعبين أجانب ومواليد محترفين، يحق له استبدالهم بلاعبين سعوديين محترفين.