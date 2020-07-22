لـ عيون الآسيوية .. أول قرار من النصر بعد ضمّ عسيري

المواطن - محمد سمعه

اتخذ مجلس إدارة نادي النصر، القرار الأول له، وذلك بعد أن أعلن يوم الجمعة الماضية، عن تعاقده مع اللاعب عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي السابق لمدة 3 مواسم.

ويسعى النصر إلى ضم أقوى الصفقات وقيدها في القائمة الآسيوية، استعدادًا لاستئناف بطولة دوري أبطال آسيا في منتصف سبتمبر المقبل.

ويسعى النصر حاليًا لشراء المدة المتبقية من عقد عبدالفتاح عسيري من الأهلي وذلك لضمان قيده في القائمة الآسيوية وعدم الانتظار ليناير المقبل وفقًا لـ “الرياضية”.

خطاب رسمي من النصر لـ الأهلي

ويُجهز النصر حاليًا خطابًا رسميًا لإرساله لإدارة الأهلي، وذلك من أجل شراء الفترة المتبقية من عقد عبدالفتاح عسيري كما أن إدارة النصر ستُحاول إقناع الأهلي بالحصول على مبلغ مالي مناسب، بعدما طلبت الإدارة الأهلاوية مبلغًا ماليًا مبالغًا فيه وإلا فإن عسيري سيغادر الأهلي بالمجان في يناير المقبل.

وكان الأهلي حدد 8 ملايين ريال من أجل الموافقة على بيع المدة المتبقية من عقد عبدالفتاح عسيري.

وفي وقت سابق، اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي بالتعاون مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش قرارًا بحق اللاعب عبدالفتاح عسيري، وذلك بعد أن أتم انتقاله لنادي النصر، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي قرر تحويل عسيري للتدريب الانفرادي

وقرر الأهلي تحويل عبدالفتاح عسيري من التدريب الجماعي مع الفريق إلى التدريب الانفرادي كقرار سريع خاصة أن المدرب الصربي فلادان أكد أنه لن يعتمد على اللاعب في الفترة المقبلة وفقًا لـ “الرياض”.

وسيعطي المدرب فلادان، الفرصة لعناصر شابة في الفريق الأهلاوي، من أجل خلافة عبدالفتاح عسيري، بصفوف الفريق الكروي الأول. قرار سريع من الأهلي ضد عبدالفتاح عسيري



