لندن تعلن موعد رفع الإغلاق وتستعد للأسوأ!

المواطن - متابعة

أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، عن موعد رفع الإغلاق الذي تعيشه البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إن بلاده تأمل في العودة إلى الحياة الطبيعية قبل عيد الميلاد، وذلك برفع قيود العزل على مراحل، لكنه نبه إلى ضرورة الاستعداد أيضًا للأسوأ.

وبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا أكثر من 45 ألف شخص، وهو أكبر عدد في أوروبا، لكن البلاد بدأت في تخفيف إجراءات العزل مع تراجع أعداد الوفيات والمصابين.

وكشف جونسون عن أحدث جدول زمني لتخفيف القيود، وقال: “أتمنى بقوة أن نتمكن من مراجعة القيود المتبقية، ونسمح بعودة أكبر إلى الوضع الطبيعي اعتبارًا من نوفمبر على أقرب تقدير وربما في عيد الميلاد”.

لكن جونسون شدد على أن الخطة مشروطة بالنجاح في الحفاظ على معدل العدوى منخفضًا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني: إن السلطات ستسمح ابتداء من أكتوبر للجماهير بحضور الفعاليات الرياضية.



