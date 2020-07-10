لهذا السبب يمنع استخدام أعواد القطن لتنظيف شمع الأذن

المواطن- محمد داوود- جدة

شمع الأذن (أو الصملاخ) هو مادة صفراء يتم إنتاجها من غدد في الأذنين لحمايتها من التلف والعدوى، ويساعد الشعر الصغير والشمع في الحفاظ على نظافة قناة الأذن، وذلك من خلال محاصرة الغبار والجزيئات الأخرى، مما يعني أن الصوت يمكن أن يمر عبر قناة الأذن بحريّة دون أي عائق، كما يوفر شمع الأذن أيضًا طبقة واقية لقناة الأذن، تعمل بمثابة طارد مؤقت للمياه.

أسباب تراكم الشمع

توجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تراكم الشمع في الأذن، ويقول استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور جمال الأمين لـ” المواطن”، إن من أكثر الأسباب المنتشرة وراء تراكم الشمع هو تنظيف الأذن بطريقة خاطئة، مما يؤدي إلى دفع الشمع بشكل أعمق، والتسبب في انسداد الأذن وضعف السمع، كما أن هناك أسبابًا أخرى مثل استخدام أعواد القطن، واستخدام الدبابيس والمفاتيح في تنظيف الأذن، وهذا السلوك يدفع الشمع إلى مساحات داخلية أعمق فينتج عنه حدوث الانسداد، كما يمكن أن تسبب سماعات الأذن تراكم الشمع، حيث تمنع دون قصد خروج شمع الأذن من قنوات الأذن وتسبب الانسداد.

أعراض تراكم الشمع

وحول أعراض تراكم شمع الأذن قال الدكتور الأمين إن من أكثر الأعراض الواضحة التي قد تحدث هي الإحساس بضعف السمع، وهناك أعراض أخرى منها خروج إفرازات شمعية صفراء من الأذنين، وهذا أمر شائع عند الأطفال أكثر من البالغين، بالإضافة إلى إزعاج الأذن الناجم عن الشعور بوجود امتلاء في الأذن، وسماع طنين في الأذن (ضوضاء أو رنين في الأذن)، والشعور بوجود انسداد في الأذن، وحدوث حكة في الأذن، وفي حالات نادرة حدوث ألم في الأذن.

الطرق الصحية الوقائية

وعن الطرق الصحية للتخلص من شمع الأذن ينصح الدكتور الأمين باستخدام فقط مسحات قماشية في الجزء الخارجي من الأذن إذا لزم الأمر، أو استخدام قطرات طبية لتنظيف شمع الأذن والتي تباع بالصيدليات، ولكن الأفضل في حالة وجود عوارض غير صحية أو الشعور بضعف السمع مراجعة الطبيب فورًا حتى يمكن إزالة الشمع بالجهاز.