لوشيسكو: الهلال جعلني ضمن أفضل 10 مدربين بالعالم

المواطن - مروة نبيل

أبدى المدرب الروماني رازفان لوشيسكو سعادته بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مستبعدًا في الوقت ذاته إمكانية العودة للتدريب في بلاده الموسم الرياضي المقبل.

لوشيسكو ينفي العودة إلى رومانيا

واستبعد لوشيسكو العودة للعمل في رومانيا خلال الفترة الحالية، مضيفًا خلال حواره لموقع “سبورتيفا”: “لدي شغف كبير بالعودة والتدريب في بلادي بالطبع، لكني لن أعود حاليًا وطالما أعمل في مستويات مرتفعة”.

وتابع: “حققت إنجازات ممتازة ومهمة مع باوك في اليونان، وفزت مع الهلال مؤخرًا بدوري أبطال آسيا مما جعلني أحد أفضل 10 مدربين في العالم طبقًا للأرقام والإحصائيات، أتواجد في تلك القائمة بجانب أسماء كبيرة في عالم التدريب”.

واختتم لوشيسكو تصريحاته بنفي احتمالية رحيله عن الهلال وتولي مسؤولية تدريب كلوج الروماني، مؤكدًا أنه لا يفكر بالعودة إلى رومانيا مطلقًا الموسم القادم.

رازفان لوشيسكو

وبدأ رازفان لوشيسكو مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في صيف عام 2019، ونجح في قيادته لحصد لقب دوري أبطال آسيا والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ينفرد بالصدارة برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف.

مواضيع ذات صلة

لوشيسكو يتفوق على فيتوريا في تصنيف أفضل مدربي العالم



