ليدز يونايتد يصعد رسميًّا لـ الدوري الإنجليزي

المواطن - محمد سمعه

تأكد صعود نادي ليدز يونايتد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي، اليوم الجمعة، وذلك بعد خسارة فريق ويست بروميتش آلبيون ضد نادي هيدرسيفيلد تاون بثنائية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأربعين.

وتُوج نادي ليدز يونايتد بطلًا لـ دوري البطولة الإنجليزية” التشامبيونتشيب” بعد خسارة ويست بروميتش آلبيون صاحب المركز الثاني.

ليدز يونايتد يفوز بالبطولة بعد خسارة منافسه اللدود:

وفاز ليدز يونايتد بالبطولة برصيد 87 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن نادي ويست بروميتش، ليتم تأكيد صعود ليدز لـ الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020/ 2021.

وفي سياق آخر، أعلن نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي موسم 2019/ 2020 عن موعد تسلّمه للقب الدوري الإنجليزي الذي تُوج به وبشكل رسمي يوم 25 يونيو الماضي.

وذكر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر “تويتر” أن كأس الدوري الإنجليزي سيتم إعطاؤه لنجوم الريدز، بعد مباراة تشيلسي التي تُقام يوم 22 يوليو الحالي ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من لقب الدوري الإنجليزي.

وأكد النادي على أن تسلم كأس الدوري الإنجليزي، سيكون بدون حضور جماهيري، وذلك تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بـ فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، وجّه المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، صدمة مُدوية لجماهير الريدز، وذلك بعد أن حدد وجهته القادمة.

كلوب يُبهر عشاق ليفربول: وكان كلوب دخل قلوب عشاق ليفربول، وذلك بعد أن نجح في قيادة الريدز للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن الريدز منذ 30 عامًا، كما قاد ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية بعام 2019. وتحدث كلوب لـ مجلة “كيكر” الألمانية قائلًا: “بعد نهاية عقدي مع ليفربول سأرتاح لمدة عام، ثم أعود لتدريب ماينز الألماني”. وأضاف كلوب: “أنا أعشق هذا النادي كثيرًا وربما أعود له بعد 4 سنوات عقب نهاية عقدي مع ليفربول”. وكان يورجن كلوب، سبق له تدريب ناديي ماينز وبوروسيا دورتموند في ألمانيا، قبل تدريبه لـ ليفربول في أكتوبر 2015. من ناحية أخرى، يحتاج المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي هدفًا واحدًا لتحقيق إنجاز مميز له في قائمة هداف الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي. وسجل صلاح حتى الآن 19 هدفًا ليتواجد بالمركز الثالث بقائمة هداف الدوري الإنجليزي لموسم 2019- 2020.



