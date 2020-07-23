ليفربول ضد تشيلسي .. سر المشادة الساخنة بين كلوب ولامبارد

المواطن - محمد سمعه

كشفت الكاميرات الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد تشيلسي، التي أُقيمت أمس الأربعاء بالجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي، عن وجود مشادة بين الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول والإنجليزي فرانك لامبارد، مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي.

وجاءت المشادة بين كلوب ولامبارد في مباراة ليفربول ضد تشيلسي، وذلك بسبب احتساب حكم اللقاء لركلة جزاء لمصلحة السنغالي ساديو ماني لاعب الريدز، وذلك بعد أن ارتكب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب تشيلسي مخالفة بحقه، وهو الأمر الذي لم يُعجب المدرب لامبارد.

وقال لامبارد وهو يصرخ بوجه أحد مساعدي كلوب في مباراة ليفربول ضد تشيلسي: “كيف احتُسبت خطأ، ليس بها أي شيء؟”.

ورد كلوب عليه قائلًا أثناء سريان مباراة ليفربول ضد تشيلسي: ” عليك أن تهدأ لا تصرخ بوجه مساعدي، فهمت ؟”.

وواصل لامبارد هجومه على كلوب ومساعديه قائلًا: “عليكم أن تتعلموا الاحترام، لقد فزتم بالدوري لأول مرة في تاريخكم، وتشعرون العالم كأنه إنجاز تاريخي، اغرب عن وجهي”.

ورد كلوب قائلًا: ” اغرب أنت عن وجهي”.

8 أهداف بـ مباراة ليفربول ضد تشيلسي

وكانت مباراة ليفربول ضد تشيلسي، انتهت بفوز الريدز بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في لقاء أُقيم على ملعب الأنفيلد، معقل الريدز.

وفي سياق آخر، فاجأ المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، جماهير النادي بتلميحه حول إمكانية مغادرة الفريق وذلك عقب التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد الفوز في مباراة ليفربول ضد تشيلسي بخماسية مقابل ثلاثة أهداف أمس الأربعاء.

صلاح يُلمح للرحيل بعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي

وتحدث محمد صلاح لإذاعة Antenna 2 الكولومبية قائلًا بأنه لا يعرف كيف سيكون المستقبل، مضيفًا أنه يُركز حاليًا على فرحة التتويج بالبريميرليج، بعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي.

وفي وقت سابق، نشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي عبر “تويتر”، صورة مُعبرة عن عدد بطولات الفريق، وذلك بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي عقب نهاية مباراة ليفربول ضد تشيلسي. وكتب حساب ليفربول على الصورة بعد نهاية مباراة ليفربول ضد تشيلسي: “الآن نحن نملك 48 بطولة”. وبعد الفوز في مباراة ليفربول ضد تشيلسي، مع نيل لقب البريميرليج رسميًا أصبح ليفربول مُتوجًا بالدوري الإنجليزي في 19 مناسبة، وحصد لقب دوري أبطال أوروبا في ست مناسبات، ولقب كأس العالم للأندية مرة واحدة، ولقب السوبر الأوروبي في أربع مناسبات، ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي في سبع مناسبات، ولقب كأس الرابطة للمحترفين ثماني مرات، ولقب الدوري الأوروبي في ثلاث مناسبات ليُصبح المجموع بالكامل 48 بطولة. وقبل إقامة مباراة ليفربول ضد تشيلسي، حرص لاعبو البلوز على الوقوف في ممر شرفي للاعبي ليفربول، كما فعل مانشستر سيتي من قبل.



