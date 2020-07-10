ليفربول يرفض ضم نجم بايرن ميونيخ لسببين

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي ليفربول الإنجليزي تراجع عن فكرة التعاقد مع اللاعب الإسباني تياجو ألكانتارا، لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني، في صيف العام الجاري.

وقالت شبكة Espn الأمريكية منذ قليل: إن ليفربول لا يفكر في ضم تياجو ألكانتارا؛ بسبب وصوله إلى سن الـ30 عامًا، إضافة للمبلغ المالي الكبير الذي طلبه بايرن ميونيخ لبيع اللاعب.

صفقة لن تُفيد ليفربول:

وكان بايرن ميونيخ طلب الحصول على 30 مليون جنيه إسترليني لبيع ألكانتارا لليفربول، مما جعل الريدز يصف الصفقة بأنها مضيعة للوقت.

وفي سياق آخر، أكد المدرب الألماني يورجن كلوب غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول جوردان هندرسون حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وكان هندرسون قد شارك في مباراة برايتون ضد ليفربول في الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وسجل هدفًا قبل أن يخرج مصابًا، ليُشارك اللاعب جيمس ميلنر بدلًا منه.

ليفربول يُسقط برايتون بثلاثية:

وانتهت مباراة برايتون ضد ليفربول بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليواصل تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي ضمن التتويج بلقبه رسميًا.

وقال كلوب في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة ليفربول ضد بيرنلي الذي عُقد، اليوم الجمعة: “هندرسون لن يتمكن من المشاركة مجددًا هذا الموسم، لكنه سيرفع الكأس معنا”.

وأضاف: “الأمر الإيجابي أنه سيبدأ الموسم الجديد. هذا ليس رائعًا، لكنه أفضل الأخبار التي يمكننا الحصول عليها.. لقد كانت لحظة فظيعة عندما غادر الملعب، حيث إننا عرفنا على الفور أن حالته ليست بسيطة”.

واختتم كلوب تصريحاته قائلًا: “في ألمانيا، يمكننا إطلاق لقب (وحش) على هندرسون، لأنه يحارب رغم كل شيء. إذا كان يعاني من الألم فلن يخبرك أبدًا”.