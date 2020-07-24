ليفربول يستهدف ضم مدافع جزائري

المواطن - مروة نبيل

يسعى المدير الفني الألماني يورجن كلوب لتدعيم دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بصفقة عربية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كلوب يسعى لضم ماندي

وأشارت صحيفة “ميرور”، إلى أن مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس الإسباني، الجزائري عيسى ماندي، بات مطلوبًا بشدة من قبل يورجن كلوب هذا الصيف.

وأضافت صحيفة “ميرور”: “ماندي سيدخل موسمه الأخير مع النادي الإسباني، ومن غير المرجح أن يُجدد تعاقده، في ظل تعثر المفاوضات بين الطرفين”.

وتابعت: “ريال بيتيس قد يوافق على بيع اللاعب الجزائري مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني، في ظل تأثر النادي بأزمة كورونا.. ليفربول سيجد منافسة من مواطنه نيوكاسل، الذي يراقب عيسى ماندي منذ فترة”.

وظهر المدافع عيسى ماندي صاحب الـ 28 عامًا، في 30 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس في جميع البطولات الموسم الرياضي الحالي.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي

ونجح الريدز في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 30 عامًا، إلا أن تتويج ليفربول واحتفالاته جاءت صامت، نظرًا لخوض المباريات حاليًا بدون جماهير بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وجاء التتويج باللقب في مباراة ليفربول ضد تشيلسي نظرًا لأنها آخر مواجهة سيخوضها على ملعبه هذا الموسم، وقدم كيني دالجليش آخر مدرب حقق البطولة مع الريدز الميداليات للاعبين وسلم الكأس إلى قائد الفريق جوردان هندرسون ليرفعه عاليًا مع انطلاق الألعاب النارية.



