ليفربول يُطيح بـ 7 لاعبين في الميركاتو

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ ليفربول الإنجليزي، الإطاحة بسبعة لاعبين في فترة الانتقالات الصيفية؛ وذلك من أجل توفير المال الكافي لإتمام الصفقات المطلوبة.

وقالت صحيفة The Sun البريطانية: إن ليفربول سيتجه للاستغناء عن 7 لاعبين سيغادرون الفريق بفترة الانتقالات الصيفية وذلك بطلب من المدرب الألماني يورجن كلوب.

وسيغادر ليفربول في صيف 2020 كل من: “البلجيكي ديفوك أوريجي، السويسري شيردان شاكيري، الحارس الألماني لوريس كاريوس، هاري ويلسون، وشيي أوجو، الجزائري ياسر العروسي، بن وودبرن”.

وفي أول أمس، أعلن نادي ليفربول، رحيل مدافعه الكرواتي ديان لوفرين لـ صفوف فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي في صفقة انتقال دائم، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب الحساب الرسمي لفريق ليفربول عبر “تويتر”: “نود تأكيد أن لوفرين انضم لصفوف فريق زينيت الروسي في صفقة دائمة وليست على سبيل الإعارة، جميع من في ليفربول يود شكر ديان لوفرين على كل ما قدمه للنادي خلال سنواته العظيمة معنا، ونتمنى له التوفيق في التحدي الجديد”.

إنجازات لوفرين مع ليفربول:

ولعب لوفرين من عام 2014 حتى 2020 في ليفربول ونجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي مع الريدز. جدير بالذكر أن لوفرين شارك مع المنتخب الكرواتي في مونديال روسيا 2018. يذكر أن صفقة انضمام لوفرين لـ زينيت الروسي تكلفت 12 مليون يورو. من ناحية أخرى، انتهت يوم الأحد الماضي، مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحقيق الريدز لفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف. وبدأت مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول بشكل سريع، وتمكن أصحاب الأرض من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة الأولى عن طريق لاعبه دوييت جايل، لينتفض الريدز بحثًا عن التعادل. وسيطر الريدز على اللعب وسط تكتل دفاعي من أصحاب الأرض، وجاءت الفرصة الأولى الخطيرة له عند الدقيقة 29، عندما سدد مينامينو كرة قوية، ولكن حارس المرمى مارتن دوبرافكا. وكاد أصحاب الأرض أن يسجلوا الهدف الثاني عن طريق فير فرنانديز، ولكن حارس المرمى أليسون بيكر تصدى لمحاولته عند الدقيقة 29، ورد الريدز في الدقيقة 35 عبر تسديدة كيتا، إلا أنها مرت بجوار المرمى. ليفربول يُسقط نيوكاسل بثلاثية: ونجح فيرجيل فان دايك في تسجيل هدف التعادل من رأسية مميزة في الدقيقة 38، وأطلق تشامبرلين تسديدة قوية ولكنها مرت بجوار المرمى، قبل أن يسدد مينامينو كرة قوية، إلا أن دوبرافكا أمسكها، لينتهي الشوط الأول من مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول بالتعادل بهدف لكل فريق. ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الريدز محاولاته لتسجيل هدف جديد في مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول اليوم، وسدد ويليامز تسديدة مرت بجوار القائم، وتصدى دوبرافكا لرأسية فان دايك. وتمكن أوريجي من تسجيل الهدف الثاني للريدز عند الدقيقة 59، واستمرت محاولات الفريق الضيف، قبل أن ينجح ساديو ماني من هز الشباك بالهدف الثالث عند الدقيقة 89، لتنتهي مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول بفوز الريدز بنتيجة 3/ 1.



