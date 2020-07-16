مؤسس تويتر بعد القرصنة: لدينا شعور سيئ ونشخص الوضع حاليًا

المواطن - متابعة

قال مؤسس شبكة تويتر جاك دورسي، بعد تعرض الموقع لقرصنة نتج عنها إيقاف الشركة لبعض الحسابات الموثقة من التغريد استجابة للحادثة الأمنية، إن هذا كان يومًا عصيبًا على موظفي تويتر، مؤكدًا أن الطاقم يعمل على تحديد المشكلة وستعلن النتائج فور فهمهم الكامل لما حدث بالضبط.

وأضاف: لدينا شعور سيئ ونشخص الوضع حاليًا.

وحد تويتر من قدرة بعض المستخدمين على التغريد وإعادة ضبط الرمز السري واستخدام بعض وظائف الحساب الأخرى، بعد اختراق عدد من الحسابات، واستخدامها من قبل المخترقين لطلب تحويل عملة رقمية.

وتعرضت حسابات تعود لشخصيات بارزة على تويتر للاختراق، أمس الأربعاء، منها حساب المرشح الرئاسي الأميركي جو بايدن ونجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان والرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، بالإضافة إلى الملياردير إيلون ماسك ومغني الراب الأميركي الشهير كاني ويست والعديد من الحسابات الأخرى.

اختراق حسابات مليونية:

في سياق متصل، حذر خبراء تقنيون من حملة اختراقات لحسابات مليونية في موقع التدوينات المصغرة تويتر، والهدف السرقة وتحويل الأموال.

وتعرضت حسابات مشاهير وشركات معروفة على “تويتر، للقرصنة خلال الساعات القليلة الماضية بينها حساب بيل غيتس وإيلون ماسك وشركات أمريكية.

من جهته نصح الخبير التقني عبدالله السبع الجميع بالحذر والاحتياط، وتجاهل أي روابط غير معروفة أو مجهولة.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: “نصيحة وللاحتياط لا تضغط على أي رابط أو تصدق أي خبر ينشر في تويتر”.

وأضاف السبع: “هناك حملة اختراقات كبيرة بسببها تم اختراق حساب رئيس تويتر بنفسه وحساب شركة أبل وشركات كبيرة”.

وتابع: “أنصح وبشدة أنك تغير الرقم السري لحسابك إلى أن تنتهي الأزمة؛ لأنه واضح أن الأرقام السرية ممكن تتسرب”.



