ماذا تعرف عن خدمة الضمان البنكي على منصة اعتماد؟

المواطن - الرياض

تعد منصة اعتماد منصة إلكترونية معتمدة للخدمات المالية العامة التي تقدمها وزارة المالية لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتأتي في إطار تعزيز التواصل ورفع الشفافية وتحسين الكفاءة، وتسهيل إتمام الخدمات المالية بشكل إلكتروني مما يسهم في توفير الجهود الإدارية والإجرائية بين الوزارة والجهات المستفيدة.

الضمان البنكي:

وضمن خدمات منصة اعتماد يوفر منتج الضمان البنكي، وهي خدمة إصدار الضمانات البنكية من قبل القطاع الخاص (المقاولين والموردين) وربطها مع المنافسات والمشتريات الحكومية، كما يوفر خاصية التعديل والإلغاء إلكترونيًّا من خلال الربط المباشر مع القطاع المالي والمصرفي.

بيانات الراتب:

ويمكن للموظف الحكومي الاطلاع على بيانات الراتب الأساسي والمستحقات المالية من خلال منتج الاستعلام عن الراتب والمستحقات في منصة اعتماد، كما يتيح منتج بيانات اعتماد للقطاع الخاص (المقاولين والموردين) توفير خيار الاستعلام للقطاع المالي والمصرفي عن البيانات المتعلقة بالمنافسات والعقود الحكومية وحالة المطالبات المالية، للحصول على الخدمات المصرفية.

وأيضًا يوفر منتج إدارة الاستقطاعات خيار الاستقطاع المركزي للمستحقات من خلال منصة اعتماد، والتحويل بشكل مباشر للجهات المستفيدة مثل مؤسسات التقاعد والبنوك والصناديق الحكومية وغيرها، ويُمكّن منتج التمويل وبيع المستحقات القطاع الخاص (المقاولين والموردين) والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل وبيع المستحقات المالية من القطاع المالي والمصرفي من خلال المنصة.

ويمكن التعرف على منتجات اعتماد الجديدة من خلال الاطلاع على الدليل الذي يتضمن تعريف بالمنتجات وخدماتها ومزاياها والأثر المتوقع منها، وللاطلاع اضغط على الرابط التالي هنا



