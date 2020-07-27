ماذا وراء حاملة الطائرات الإيرانية الوهمية؟

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أظهرت صور الأقمار الصناعية أن إيران نقلت حاملة طائرات وهمية إلى مضيق هرمز الاستراتيجي وسط توترات متصاعدة بين طهران والولايات المتحدة.

النظرية الأولى.. تدريبات حية:

وكشفت شبكة ABC الأمريكية أنه من المرجح أن يكون ما وراء حاملة الطائرات الوهمية هو التخطيط لاستخدامها في تدريبات بالذخيرة الحية عما قريب.

وأكدت التقارير على أن وسائل الإعلام الإيرانية، والمسؤولين، أنكروا إخراج حاملة طائرات وهمية إلى مضيق هرمز الذي يمر عبره 20% من نفط العالم.

النظرية الثانية.. التخطيط لاختطاف سفينة:

وقال التقرير إن هناك احتمالاً آخر وراء ظهور حاملة الطائرات الوهمية في مضيق هرمز بجانب استخدامها في تدريبات بالذخيرة الحية، وهي أن طهران تخطط لعملية اختطاف مشابهة لما قامت به في عام 2015.

وفي ذلك الوقت، احتجزت قوة إيرانية سفينة شحن أميركية، على متنها 24 بحارًا، واقتادتها إلى ميناء بندر عباس الإيراني.

النظرية الثالثة.. عملية إغراق وهمية:

في 2015 أيضًا استنسخ الحرس الثوري الإيراني حاملة طائرات وهمية بالحجم الكامل لنموذج حاملة طائرات أمريكية كهدف، وأغرقها؛ وذلك أثناء مفاوضات إيران والقوى الكبرى حول الاتفاق نووي.

ويشبه النموذج الحالي الحجم نفسه للنموذج المستخدم في 2015، وخلال تلك التدريبات، داهمت إيران حاملة الطائرات المزيفة بقوارب سريعة وأطلقت رشاشات وصواريخ، كما استهدفت صواريخ أرض- بحر النموذج المزيف ودمرته.

مواصفات حاملة الطائرات الوهمية:

وتشبه حاملة الطائرات الوهمية نسخة مماثلة للحاملات من طراز نيميتز، واحدة من أضخم السفن في العالم والتي تستخدمها البحرية الأمريكية بشكل روتيني في الخليج العربي، وقد دخلت سفينة USS نيميتز مياه الشرق الأوسط في أواخر الأسبوع الماضي من المحيط الهندي.

وتحمل النسخة الإيرانية 16 نموذجًا من الطائرات المقاتلة على سطحها، ويبلغ طول السفينة نحو 200 متر، وعرضها 50 مترًا، أما نيميتز الحقيقية فطولها أكثر من 300 متر وعرضها 75 مترًا.

النظرية الرابعة.. تهديد أمريكي:

وقالت الدكتورة ريبيكا ريباريتش، لوكالة أسوشيتد برس؛ ردًا على سؤال عن تحركات حاملة الطائرات الوهمية: لا يمكننا التحدث عما تأمل إيران في كسبه من خلال بناء هذا النموذج بالحجم الطبيعي، أو ما هي القيمة التكتيكية التي تأمل أن تكسبها باستخدام مثل هذا النموذج.

وتابعت: نحن لا نسعى للصراع، ولكن في حال كان ذلك تهديدًا للولايات المتحدة، فإن الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية ومقره البحرين، مستعد للدفاع عن حلفائنا والمصالح الأمريكية من التهديدات البحرية في المنطقة.

حاملة الطائرات المزيفة تظهر مرتين في شهرين:

وقد ظهرت حاملة الطائرات المزيفة مرتين في شهرين متتاليين، فقبل ظهورها اليوم، ظهرت سابقًا في الشهر الماضي، تحديدًا 10 يونيو، حيث وضعت إيران حاملة طيران أميركية وهمية مماثلة قبالة سواحلها الجنوبية.

توقيت ظهور حاملة الطائرات الوهمية:

وبالنظر إلى توقيت تحريك إيران لحاملة الطائرات الوهمية، فإنه من المحتمل أن يكون ذلك ردًا مباشرًا من طهران على حادثة الأسبوع الماضي والتي تضمنت اعتراض مقاتلة أمريكية من طراز F-15 طائرة ركاب إيرانية.



