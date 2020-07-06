مالك مستشفى تلاعب بأوامر ساند بسبب 1.5 مليون ريال!

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن إيقاف رجل أعمال يملك مستشفى بإحدى المحافظات، بعد أن تحايل على النظام من خلال مخالفة الأوامر والتعليمات التي تهدف لتقديم الدعم للعاملين بالقطاعات الخاصة والمتأثرة بأزمة كورونا وتقليل أثر الأزمة المالية (ساند) وحصولهم على مبلغ مليون و500 ألف ريال.

وكان مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قد صرح بأن الهيئة باشرت 105 قضايا جنائية، خلال الفترة الماضية.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين.

كما قدرت الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، مشيدةً بتعاون الجهات معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.

ورفعت الهيئة شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما تلقاه الهيئة من دعم لا محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة مظاهره وصوره وأشكاله.

وفي وقت سابق، أكد وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد الجدعان أن دعم ساند خلال الفترة القادمة سيشمل 70% من العاملين السعوديين في المنشآت الأكثر تضررًا من إجراءات مكافحة كورونا و50% كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت الأقل تضررًا حسب ما تحدده اللجنة المعنية.

وأوضح الجدعان أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل مدة الدعم وشروط الاستحقاق وآلية التقديم والأنشطة المستحقة ومقدار الدعم خلال العشرة أيام القادمة.

وأفاد أن مبادرة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) أسهمت في تخفيف أثر أزمة كورونا على منشآت القطاع الخاص حيث تم إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين، إضافة إلى إعفائه من دفع اشتراكات التأمينات لجميع المشتركين المستفيدين من هذا الدعم، مما نتج عنه انخفاض عدد المستبعدين من العاملين في القطاع الخاص خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 بنسبة تزيد عن 10% وذلك بالمقارنة مع عدد المستبعدين خلال نفس الفترة للعام الماضي.