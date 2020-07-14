مانشستر سيتي مهدد بعقوبة جديدة !

المواطن - مروة نبيل

أصبح مانشستر سيتي الإنجليزي مهددًا بعقوبات جديدة خلال الفترة المقبلة، بسبب وجود مخالفات مالية لديه، الأمر الذي أثار قلق جماهيره.

مانشستر سيتي

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، قد قرر إيقاف مانشستر سيتي عن المشاركة في البطولات القارية لمدة عامين، بجانب توقيع غرامة مالية عليه تُقدر بـ30 مليون يورو، لانتهاك النادي الإنجليزي قواعد اللعب المالي النظيف.

وقدمت إدارة النادي الإنجليزي، شهر فبراير الماضي، استئنافًا رسميًا ضد قرار “يويفا”، في محكمة التحكيم الرياضية “كاس”، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقررت “كاس” مؤخرًا رفع عقوبة حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية، بعد تقديم النادي الإنجليزي للأدلة التي تُثبت عدم مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، وتم تقليص الغرامة لـ10 ملايين يورو فقط، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

عقوبة جديدة

وأشارت صحيفة “ديلي ميل”، اليوم الثلاثاء، إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم لا تزال تُحقق في الوضع المالي للسيتيزنز، وذلك على الرغم من حصوله على قرار يُنصفه من “كاس”.

ولفتت الصحيفة البريطانية، إلى أن التحقيقات التي تقوم بها رابطة البريميرليج خلال الفترة الحالية غير مرتبطة بموعد محدد للانتهاء مثل الوضع في “يويفا”، موضحة أن هناك مخاوف لدى إدارة النادي الإنجليزي من القرارات المتوقع صدورها بعد الانتهاء من التحقيقات.

وشددت “ديلي ميل”، على أن رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم رفضت التعليق على هذا الأمر عندما تم التوصل معها.

السيتيزنز في الدوري الإنجليزي

ويقع السيتيزنز في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم برصيد 72 نقطة، خلف فريق ليفربول صاحب الـ93 نقطة، والذي ضمن التتويج رسميًا بلقب البريميرليج.

ونجح السيتيزنز في تحقيق الفوز في 23 مباراة والتعادل في 3 لقاءات وخسر 9 مواجهات، وتمكن من تسجيل 91 هدفًا ليكون الأقوى هجوميًا في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، فيما اهتزت شباكه 34 مرة.



