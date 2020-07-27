مانشستر سيتي يُحدد بديل ساني

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في تحديد بديل للاعب الألماني ليروي ساني المنضم حديثًا لصفوف بايرن ميونيخ الألماني.

وذكرت تقارير صحافية أن مانشستر سيتي يُفكر في التعاقد مع اللاعب فيران توريس لاعب نادي فالنسيا الإسباني، ليكون خليفة ساني، حيث تتراوح قيمة الصفقة من 27 مليونًا إلى 34 مليون جنيه إسترليني.

رغبة جوارديولا في ضم بديل ساني

وكان بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي طلب ضمّ فيران توريس نظرًا لتمتعه بالمرونة التكتيكية المطلوبة لفريق السيتي.

وكان ساني قرر الانضمام لـ بايرن ميونيخ في فترة الانتقالات الصيفية بعدما رفض تجديد عقده مع نادي مانشستر سيتي.

وفي وقت سابق، قررت الحكومة البريطانية منح بعثة فريق ريال مدريد الإسباني عفوًا من الخضوع لفترة العزل الصحي بسبب فيروس كورونا، وذلك قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي بإياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

وقالت شبكة سكاي سبورت البريطانية، إن الحكومة البريطانية قررت منح العفو لبعثة ريال مدريد بشرط التواجد في بيئة مغلقة ومناسبة وأن تكون خاضعة للرقابة.

السيتي يضرب موعدًا مع ريال مدريد

ومن المقرر، مواجهة مانشستر سيتي لنادي ريال مدريد يوم الجمعة 7 أغسطس على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر بإنجلترا. وكان لقاء الذهاب بين الفريقين بـ ملعب سانتياجو بيرنابيو بمدينة مدريد الإسبانية، انتهى بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 2/1. يذكر أن مانشستر سيتي سيتي أنهى الدوري الإنجليزي موسم 2019/2020 بالمركز الثاني.



