متحدث الاتحاد: فهد المولد غادر المعسكر فجأة ولم يرد على أحد

المواطن - محمد سمعه

كشف أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، كواليس أزمة اللاعب فهد المولد مع النادي، حيث قرر فجأة مغادرة معسكر الفريق في أبها، دون إذن.

وتحدث أحمد صادق دياب لـ برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة 24 الرياضية قائلًا: “إذا كان فهد المولد لديه ما يُثبت وجود أي متأخرات على نادي الاتحاد فليقدمها”.

وأضاف متحدث الاتحاد: “تم تسليم فهد المولد جميع حقوقه، وليس للاعب ريال واحد على النادي، وهو غادر المعسكر فجأة، ونسي جميع مواقف الرئيس والنائب الإيجابية في فترة توقفه، وإن كان له مستحقات لدى جهة غير الاتحاد فليذهب لهم، العقد الذي بيننا وبين فهد المولد ليس فيه أي متأخرات مالية”.

وتابع دياب: “لاعبين كبار حاولوا التدخل بالموضوع وحله، ولكن فهد المولد لم يرد على أحد”.

وفي وقت سابق، وجّه الإعلامي الرياضي جمال عارف رسالة هجومية للاعب فهد المولد؛ وذلك بسبب مغادرته معسكر الفريق في أبها دون إذن، بحجة وجود مستحقات مالية متأخرة للاعب.

جمال عارف ينتقد فهد المولد:

وكتب جمال عارف عبر حسابه في “تويتر”: “يجب أن يعرف الجميع أن الاتحاد الكيان الكبير لا يمكن أن تمارس عليه ضغوطات من أي لاعب مهما كان“.

وأضاف عارف: ”يجب أن يعرف كل لاعب أن الاتحاد لا يمكن أن يخضع لرغبات ومطالبات غير موجودة، اسمع يا فهد المولد، الاتحاد أكبر منك ومن أي لاعب يمارس مثل هذه الأساليب“.

وواصل عارف قائلًا: “احترم الاتحاد وجمهوره الذي صنع لك كل هذه النجومية التي لم ولن تجدها في أي نادٍ، هروبك بهذه الطريقة ليس في مصلحتك على الإطلاق ولو كانت لديك أي مطالبات مالية فهناك عدة طرق لحفظ حقوقك بدون هذه الأساليب“.

وتابع عارف: ”ثق تمامًا أنك الخاسر الأكبر، ولابد أن يطبق عليك النظام حتى لا تستشري الفوضى”.

فهد المولد يتعهد بالرد:

وكان اللاعب فهد المولد، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، تعهد بالرد على سبب مغادرته لمعسكر الفريق في أبها، وذلك ردًّا على بيان الاتحاد الذي أُصدر أمس الأربعاء، وكشف تفاصيل الأزمة.

وكتب فهد المولد عبر حسابه في Snap CHat قائلًا: “الحمد لله على كل حال وما بغيت توصل لهذا الحال لكن دام كذا بوضح الحقيقة من البداية للنهاية، والله يعطي كل إنسان على نيته”.