متحدث البنوك يرد على شكاوى استقطاع رواتب مُستفيدي تأجيل أقساط التمويل

المواطن - الرياض

رد المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، على شكاوى بعض المُستفيدين من تأجيل أقساط التمويل لمدة ثلاثة أشهر، بحدوث استقطاعات في رواتبهم خلال الفترة المُحددة.

وقال حافظ إن ما يحصل في بعض الحالات من استقطاعات تكون غير مقصودة وخارجة عن الإرادة، مشيراً إلى أنه يتم تدارك ذلك وإعادة ما تم استقطاعه للمُستفيدين، وفقاً لـ”الرياض”.

وأشار طلعت حافظ إلى أن تأجيل أقسام التمويل للمُستفيدين الذين شملهم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”، يشمل كافة من سبق إضافتهم إلى “ساند” وكذلك القوائم الجديدة.



