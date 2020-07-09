متحدث الصحة: الرذاذ من طرق انتقال كورونا والمدة المقبلة قد تطول

المواطن - الرياض

أكد متحدث وزارة الصحة محمد العبدالعالي أن الرذاذ من طرق انتقال فيروس كورونا الرئيسية، موضحًا أن الشعور الدائم بالضغط والتوتر قد يسبب مشاكل نفسية.

وأضاف العبدالعالي خلال مؤتمر اليوم لكشف مستجدات كورونا في السعودية أن المدة المقبلة قد تطول، والناس عمومًا ينقسمون إلى فئتين: مستهتر ومتوتر، وأبرز عمليات التوازن هي الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ولفت متحدث الصحة إلى أنه لا يوجد أسلوب فحص معين أو تقنية معتمدة للتأكد مما إذا كان الشخص قد أصيب بفيروس كورونا سابقًا وتعافى أم لا.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3183 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي 3046 حالة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى 223327 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى 161096 حالة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.