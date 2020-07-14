متحدث الصحة: تراجع الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا في المملكة

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن هناك تراجعًا في نسبة الحالات المؤكدة المصابة بكورونا في المملكة بالرغم من زيادة الإصابات حول العالم وتضاعف عدد الحالات المسجلة في العالم خلال الشهر الأخير.

عمليات فحص دقيقة

ولفت العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إلى أن عمليات فحص كورونا في المملكة ذات دقة عالية مشيرًا إلى أن هناك استقرار في أعداد الحالات بالمملكة سواء الحالات الحرجة أو الإصابات الجديدة.

حالات كورونا الجديدة

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل (2692) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (237803) حالة.

إجمالي حالات التعافي

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 7718 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 177560 حالة ولله الحمد وأكدت أنه تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2283 حالة وفاة.



