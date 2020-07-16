متحدث الصحة: عيادات تطمن ومراكز تأكد خدمت 1,024,489 مستفيدًا

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن عيادات تطمن ومراكز تأكد خدمت 1,024,489 مستفيدًا من الراغبين في إجراء فحص كورونا.

وجددت متحدث الصحة الدعوة لكل من يشعر بأي من أعراض فيروس كورونا المستجد إلى المبادرة بزيارة عيادات تطمن المنتشرة في كافة أنحاء المملكة مؤكدة أن العلاج في عيادات تطمن متوفر وفعّال وفوري.

بدون حجز مسبق

وكانت وزارة الصحة دعت في وقت سابق كل من يشعر بالأعراض إلى الإسراع بمتابعة الحالة وزيارة العيادات حتى لا تتطور الأعراض، فكلما كان الكشف مبكرًا كان احتمال التعافي كبيرًا حيث قالت إنه بدون حجز موعد مسبق يمكن التوجه لأقرب عيادة تطمن لتتلقى العلاج والرعاية الطبية، وتعمل العيادات طوال أيام الأسبوع.

من يجب عليه زيارة عيادات تطمن ؟

وقالت الوزارة إن عيادات تطمن مخصصة؛ لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا، مثل:

ارتفاع في درجة الحرارة.

ضيق في التنفس.

ألم في الصدر.

سعال.

احتقان في الحلق.

إسهال.

فقدان حاسة الشم والتذوق.

ويمكن معرفة أماكن عيادات تطمن عبر الرابط التالي (هنا).

عدد حالات كورونا في السعودية

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل (2764 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (4574) حالة وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (243238) حالة.



