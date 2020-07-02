متحدث الصحة: نسبة التعافي في الأمراض المزمنة عالية لكن الفئة خطرة

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن نسبة التعافي من كورونا بين أصحاب الأمراض المزمنة عالية لكن الفئة خطرة.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يدخلون العناية المركزة أو الوفيات من بين أصحاب الأمراض المزمنة.

تجنب التجمعات قدر الإمكان

دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إلى التقيد بالضوابط والإجراءات الخاصة بالتجمعات، مشيرًا إلى ضرورة تجنب الذهاب إلى أي تجمع حال الشعور بأعراض فيروس كورونا.

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليوم إنه يجب كذلك الالتزام بالعدد المحدد للتجمعات والذي يبلغ 50 شخصًا كحد أقصى مع التأكيد على أهمية المساحة التي يقام فيها التجمع ووضع الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي خلال الحضور.

تعافي الأطفال

بدوره أكد رئيس اللجنة المركزية لداء السكري بـوزارة الصحة، الدكتور محمد بن يحيى الحربي، أن كل الأطفال المصابين بـ كورونا تماثلوا للشفاء، مشيرًا إلى أن إصابات الأطفال قليلة، ومن أصيب شُفي حتى وإن كان يعاني من أمراض مزمنة.

إجمالي حالات كورونا في السعودية

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل (3383) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (4909) حالات.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (197608) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (137699) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا في المملكة إلى (58187) حالة من بينها (2287) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.