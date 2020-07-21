متحدث الصحة : 3 مسارات للتعافي من كورونا

المواطن - واس

أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 2476 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (255825) حالة، من بينها (46009) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2184) حالة حرجة.

ارتفاع نسبة التعافي من كورونا

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، حيث أشار العبدالعالي إلى أن عدد المتعافين ولله الحمد وصل إلى (207259) حالة بإضافة (4000) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (2557) حالة، بإضافة (34) حالة وفاة جديدة “ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً”, كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (2784874) فحصاً مخبرياً دقيقاً، بإضافة (56450) فحصاً جديداً.

وقال: “إن الحالات المسجلة وعددها (2476) حالة، بلغت نسبة الإناث فيها 38% والذكور 62%، أما كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 10%، والبالغين 85%, مبينا أن انخفاض عدد الحالات على الرغم من العودة للحياة بشكل کامل يأتي من خلال المشاركة الدائمة مع الجميع من خلال التحليلات البيانية والإحصائيات وبشكل دائم أسبوعياً.

وتطرق المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أهمية الإطلاع على الدليل المتكامل للمصابين والمخالطين والموجود على موقع الوزارة، مفيداً أن منسوبي الصحة_937 جاهزين لاستقبال أي استفسار.

مسارات معرفة التعافي

وبيّن أن من أصيب بفيروس كورونا له عدة مسارات لمعرفة مدى تعافيه وذلك من خلال مدى قوة الإصابة فلو كانت الأعراض متقدمة كضيق شديد في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة وينتابه شيء من الارتجاف فلابد من التدخل العلاجي والذهاب إلى المستشفى لتلقى العلاج مباشرة، وإذا ماكانت الأعراض خفيفة فعلى المصاب الانتقال إلى العزل المنزلي لمدة 10 أيام وبعدها يعتبر قد تماثل للشفاء من خلال متابعة الأطباء، مع الاطمئنان من خلال عيادات تطمن , لافتاً إلى أن من يشعر بأن منزله غير مناسب للعزل الصحي فيمكنه التواصل مع مركز خدمة (937) أو طلب المساعدة من “تطمن” ومن خلال تقييم الزملاء سيحدد مدى مناسبة المنزل من عدمه وبالتالي إتخاذ القرار المناسب، ونقل الحالة إلى الحجر الصحي.

وأبان الدكتور العبدالعالي أن العالم لايزال يسجل حالات مؤكدة لفيروس كورنا المستجد كوفيد -19، حيث بلغ عدد الحالات المؤكدة عالمياً حتى اليوم أكثر من 14700000 حالة تشافى منها أكثر من 8300000 حالة في حين بلغ عدد الوفيات أكثر من 610000 حالة، مشيراً إلى أنه تم تسجيل ربع مليون إصابة في يوم واحد فقط.

استخدام خدمة التقييم الذاتي

وجدّد الدكتور العبدالعالي التوصية لكل مَنْ لديه أعراض أو يرغب في التقييم , استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.



