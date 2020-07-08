محافظ بلقرن بعد تدشين فعاليات الصيف : نعود لتستمر الحياة 

المواطن - هاشم القرني- سبت العلاية

أطلق محافظ بلقرن الدكتور ‏عبد الرحمن آل حامد فعاليات صيف باقون فعاليات صيف بلقرن وذلك في المسرح الروماني بسبت العلاية وسط إجراءات احترازية وتباعد اجتماعي وبشعار توسط ساحة المسرح “شكراً أبطال الصحة”.



وجاء ذلك بتنظيم وإشراف بلدية محافظة بلقرن برئاسة أحمد البارقي رئيس البلدية، فيما بدأ الحفل الخطابي بطريقة مختلفة وبشكل عفوي قدمه علي القريوي معلنًا بدء الحفل بالنشيد الوطني ثم تلاوة ما تيسر من القران الكريم، وبعد ذلك ألقى المحافظ كلمة تضمنت الثناء والشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على اهتمامهما وحرصهما الشديد على صحة الوطن والمواطن، كما قدم الشكر والتقدير لأبطال الصحة.

وشدد آل حامد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، مقدماً شكره إلى رئيس البلدية على تنظيم فعاليات الصيف والتي تستهدف السائح والزائر.

وشهد الحفل تكريم أبطال الصحة بمستشفى سبت العلاية ومستشفى البشائر وذلك لجهودهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا، حيث قدم هدايا التكريم المهندس سالم بن مسعد (أكاسيا للعطور)، ثم بدأت الأمسية الشعرية بتقديم الشاعر علي بن غرم القرني واستضاف فيها كلاًّ من الشاعر علي بن محمد الحارثي شاعر المليون والشاعر محمد بن دايل القرني والمنشد عبدالله آل مخلص وتلا ذلك أوبريت للمنشد عبدالله آل مخلص يرافقه فرقة أشبال الجنوب وفرقة آل سلمة وفرقة بالحارث.

وانتهى الحفل بالألعاب النارية معلنةً بذلك نجاح انطلاق فعاليات صيف بلقرن والتي تستمر خلال الأسبوعين المقبلين حتى الحج.

يذكر أن عدداً من المسؤولين ومديري الدوائر الحكومية والأعيان حضروا انطلاق فعاليات صيف بلقرن.

من جهته، قال آل حامد في تصريحات إلى “المواطن“: نعود بحذر ملتزمين بالاختبارات والبروتوكولات التي أوصت بها الجهات المختصة، ونعود لتستمر الحياة ويستمر الفرح والنمو والتنمية.

وأضاف آل حامد: نحتفل اليوم بفعاليات الصيف لنرحب بالسائح والزائر ونقول لهم دائماً نحاول أن نرتقي لأذواقكم من أجل تشجيع السياحة الداخلية.

من جهته، أكد رئيس بلدية محافظة بلقرن في تصريحات إلى “المواطن” إن إطلاق الفعاليات تم بتوجيهات أمير عسير ومتابعة أمين منطقة عسير لإحياء الصيف بالمنطقة والترحيب بالمصطافين، واعداً أن القادم سيكون أفضل معلناً عن استمرار الفعاليات لمدة أسبوعين إلى الحج.

ومن جهة أخرى، رد البارقي على سؤال “المواطن” بشأن القرية التراثية، وقال إنها تحت الدراسة و”إن شاء الله نوعدهم خيراً”.