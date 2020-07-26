محاكمة مراهقة جلبت المخدرات إلى دبي في ملابسها

المواطن - متابعة

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، اليوم الأحد، 5 قضايا جلب وحيازة مخدرات ومؤثرات عقلية بقصد الترويج لها في الدولة، متهم فيها 5 زائرين من دول آسيوية وإفريقية وأمريكية.

وفي القضية الأولى، أحالت النيابة العامة زائرة عمرها 19 عامًا من إحدى دول أمريكا الجنوبية بتهمة جلب وحيازة 33 لفافة بلاستيكية تحتوي على نحو أربع كيلو جرامات كوكايين، منها 20 لفافة أخفتها داخل 4 جاكيتات كانت في حقيبتها.

وشهدت ضابطة جمارك في هذه الواقعة التي جرت في العاشر من يناير الماضي، باشتباه قسم التفتيش الداخلي بحقيبتيِ المتهمة، وبجلبهما إلى صالة التفتيش، وفتحهما للتأكد من محتوياتهما، عثر في الأولى على عدد من لفافات السموم المذكورة، إلى جانب ضبط جاكيتين مشبعيْن بالمخدرات الموصوفة، في حين تم العثور في الحقيبة الثانية على لفافات أخرى، وجاكيتين “مشابهين”.

وفي القضية الثانية اتهمت النيابة العامة شابًّا آسيويًّا عمره 34 عامًا بنقل مؤثر عقلي بطريق “الترانزيت” عبارة عن 15 ألف كبسولة بريجابالين المخدرة، بينما اتهمت في الثالثة، إفريقيا في الأربعينات من عمره بجلب وحيازة 753 جرام كوكايين، بحسب البيان الإماراتية.

أما المتهم الرابع فهو أربعيني آسيوي جلب وأحرز 120 كبسولة احتوت على 964 جرام كوكايين أخفاها داخل أحشائه، في حين تتهم النيابة العامة شابًّا آسيويًّا عمره 26 عامًا بجلب وحيازة 8400 جرام ماريجوانا.



