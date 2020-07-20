محترف الأهلي السابق فكّر في الإدمان والانتحار

المواطن - محمد سمعه

أوضح اللاعب البرازيلي إيريك دي أوليفيرا لاعب الأهلي السابق، أنه فكّر في الانتحار بسبب فترة عصيبة مرت عليه خلال مسيرته الكروية.

وتحدث إيريك دي أوليفيرا لـ صحيفة “جازيتا سبورت” الرومانية قائلًا بأنه كان قريبًا من الانضمام لـ فولفسبورغ الألماني من نادي كاراباتي لفيف الأوكراني في عام 2011، لكن الصفقة لم تتم كما وصف.

محترف الأهلي يكشف كيف أتت له فكرة الانتحار ؟

وأكد إيريك دي أوليفيرا أنه شعر بإحباط كبير بعد فشل الصفقة، حيث فكّر في الانتحار عندما كان جالسًا في شرفة منزله بالدور السادس، ولكن رياح باردة أنقذته، وجعلته يتراجع سريعًا عن قتل نفسه.

وأشار إيريك دي أوليفيرا إلى معاناته بسبب عدم المشاركة بصورة منتظمة مع الأندية الرومانية التي لعب لها مضيفًا أنه فكر في الإدمان أيضًا بسبب تلك الفترة.

ويلعب إيريك دي أوليفيرا حاليًا مع فريق فولنتاري الروماني، كما سبق له ارتداء قمصان أندية أتلتيكو ميتروبوليتانو البرازيلي، نجران السعودي، غاز ميتان الروماني، ماتسوموتو ياماغا الياباني.

سر العرض الإيطالي لـ الأهلي

في سياق آخر، ومع الأزمات، التي يعيشها النادي الأهلي حاليًا بسبب وجود مستحقات مالية متأخرة ولاعبين يرغبون في الرحيل، تلقى مجلس إدارة النادي برئاسة عبدالإله مؤمنة عرضًا رسميًا من إحدى الشركات الإيطالية المتخصصة في صناعة الملابس الرياضية، وذلك من أجل صناعة الأزياء الرياضية لمختلف فرق النادي في الألعاب الرياضية المختلفة بجميع درجاتها.

ويشمل عرض شركة Errea إقامة سينما رياضية داخل الأهلي مع توقيع عقود سنويًا تسمح للراقي بخوض مباراة ودية مع نادٍ أوروبي؛ وذلك من أجل الاحتكاك باللاعبين الأوروبيين وتطوير مستوى نجوم الأهلي وذلك وفقًا لـ “الرياض”.

وأضافت الصحيفة أن الشركة الإيطالية تنتظر رد الأهلي على العرض، وإلا فإن الشركة ستتراجع عن الفكرة. وقد يكون العرض مناسبًا لفريق الأهلي الذي يسعى إلى توفير سيولة مالية، تسمح له بسداد المستحقات المتأخرة لبعض من نجومه، ومحاولة إقناع من يرغب في الرحيل بالبقاء عن طريق تحسين بنود عقده.



