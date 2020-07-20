محمد السهلاوي يبدأ الجري

المواطن - مروة نبيل

اقترب محمد السهلاوي من العودة للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون خلال الفترة المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة.

محمد السهلاوي يعود:

وأشار حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الاثنين، إلى أن محمد السهلاوي بدأ بالجري حول الملعب وذلك ضمن برنامجه التأهيلي.

وكان السهلاوي قد تعرض لتمزق في وتر عضلة الفخذ الخلفية خلال مباراة التعاون والهلال في الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونجح السهلاوي في استعادة تألقه مع التعاون سواء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو دوري أبطال آسيا، بعدما ابتعد عن مستواه المعهود سواء في موسمه الأخير مع النصر أو نصف الموسم الذي لعبه في الشباب.

التعاون في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز السادس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفيصلي صاحب المركز الخامس، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

وتمكن سكري القصيم من تحقيق الفوز في 9 مباريات والتعادل في 5 لقاءات والخسارة في 8 مواجهات، ونجح في تسجيل 29 هدفًا، واهتزت شباكه 27 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



