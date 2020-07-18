محمد عبدالجواد لـ عسيري: تحية لك على شجاعتك

المواطن - محمد سمعه

حرص محمد عبدالجواد، نجم الأهلي والمنتخب السعودي السابق، على توجيه رسالة إلى عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي السابق، والمنضم حديثًا لنادي النصر.

وكتب محمد عبدالجواد عبر حسابه في “تويتر”: “يشهد الله أني كنت أتمنى أنك تكمل في الأهلي، ولكن هذا الاحتراف وأنت اخترت مستقبلك وأحييك على شجاعتك، أنت مكسب لأي نادي،،، مبارك انتقالك للعالمي ومبروك لك بالنصر،،،، موفق يا ولدي”.

وأعلن نادي النصر عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أمس الجمعة عن ضم النجم الأهلاوي بعقد يمتد لمدة 3 مواسم، وظهر اللاعب في مقطع فيديو وهو يرتدي قميص العالمي ويوجه رسالة للجماهير.

وأعربت الجماهير النصراوية عن سعادتها بهذه الصفقة عبر موقع “تويتر”، وتمنوا أن يواصل اللاعب تألقه بقميص العالمي ويَساهم في تتويجه بالعديد من البطولات المحلية والقارية.

أرقام عبدالفتاح عسيري مع الأهلي:

ويُعد عبدالفتاح واحدًا من أبرز لاعبي الأهلي خلال السنوات الأخيرة، وشارك في 166 مباراة رسمية سواء مع الاتحاد أو الراقي، تنوعت ما بين الدوري السعودي للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس ولي العهد ودوري أبطال آسيا.

ولعب عبدالفتاح عسيري مع الاتحاد 60 مباراة، وسجل 14 هدفًا وصنع 7 آخرين، فيما شارك مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في 106 مواجهات، ونجح في إحراز 21 هدفًا، وقدم 34 تمريرة حاسمة.

رئيس النصر يُعلّق على انضمام عسيري:

وكان صفوان السويكت رئيس نادي النصر علّق على إتمام الصفقة قائلًا: “حروف اللغة لا تكفي لشكر صاحب الفضل الرمز النصراوي والداعم الأزلي الأمير خالد بن فهد والذي تكفل بصفقة النجم عبدالفتاح عسيري فمرحبًا بك يا عبدالفتاح ضمن كوكبة العالميين”.



