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مخالفات بيئية في الطائف ومصادرة طنين من الحطب في أم السباع
تم تطبيق مخالفات المراعي والغابات على المخالفين

مخالفات بيئية في الطائف ومصادرة طنين من الحطب في أم السباع

2020/07/21
الساعة 12:26 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مخالفات بيئية في الطائف ومصادرة طنين من الحطب في أم السباع
المواطن - واس

باشر موظفو البيئة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف أثناء جولاتهم المستمرة اليوم, وبمشاركة أمانة محافظة الطائف مصادرة كمية من الحطب المحلي تقدر بطنين بسوق الحطب بأم السباع كما تم تطبيق مخالفات المراعي والغابات على المخالفين.

وحذرت الوزارة أي عمل من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي، أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وعلى وجه قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، ترك النفايات داخلها، أو دفنها، أو حرقها أو رميها في غير الأماكن المخصصة إشعال النار داخلها في غير الأماكن المخصصة، إتلاف منشآتها الثابتة أو المنقولة أو قطع السياجات التي تضعها الجهة المختصة داخلها أو إتلافها أو العبث في علاماتها الحدودية أو الإرشادية، الرعي في المواقع والمدد المحظورة من الجهة المختصة، إطلاق فيها أي من أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية الدخيلة على البيئة أو الغازية.

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قامت بتوفير حراس غابات في المكاتب والوحدات بجميع المناطق، وخصصت الرقم المجاني (8002472220) للإبلاغ عن المخالفات البيئية.




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