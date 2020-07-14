مخزونات النفط الأمريكية تسجل هبوطًا حادًّا

المواطن - متابعة

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء، أن مخزونات كل من النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة هبطت بشدة الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وتراجعت مخزونات الخام 8.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من يوليو إلى 531 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وقال معهد البترول: إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 548 ألف برميل.

وهبطت مخزونات البنزين 3.6 مليون برميل، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضًا قدره 643 ألف برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار ثلاثة ملايين برميل، بينما كان من المتوقع أن ترتفع 1.5 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفضت بمقدار 779 ألف برميل يوميًّا.

وزادت العقود الآجلة للنفط مكاسبها في التعاملات اللاحقة على التسوية بعد نشر بيانات معهد البترول ليصل خام برنت إلى 43.06 دولار للبرميل والخام الأمريكي إلى 40.48 دولار للبرميل.



