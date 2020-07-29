مخيم متكامل في مشعر عرفة لعزل حالات الاشتباه بفيروس كورونا

المواطن - الرياض

أكملت وزارة الصحة استعداداتها لتوفير الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات يوم غدٍ الخميس التاسع من شهر ذي الحجة.

مرافق صحية في مشعر عرفة

وجُهزت مرافق صحية في عرفات تضم عيادات عامة يعمل بها أطباء أسرة واستشاريو باطنة، إضافةً إلى تمريض متخصص في العناية المركزة، وأيضًا مجهزة للتعامل مع ضربات الشمس والإجهاد الحراري، إضافةً إلى أجهزة إنعاش قلبي رئوي، والعناية مركزة.

المستشفى المتنقل في عرفة

كما سيوجد في مشعر عرفة المستشفى المتنقل وكذلك العيادات المتنقلة في مشعر مزدلفة وذلك طوال يوم عرفة لخدمة ضيوف الرحمن وحتى مغادرتهم مشعري عرفات ومزدلفة.

كما أعدت الصحة مخيمًا متكاملًا في مشعر عرفة لعزل حالات الاشتباه بفيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.

الوضع الصحي للحجيج

وأعلنت وزارة الصحة اليوم يوم التروية عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا -ولله الحمد- بين حجاج بيت الله الحرام حتى الآن وأن الحالة الصحية لهم مطمئنة.

حالات كورونا في السعودية

وفي سياق متصل أعلنت الصحة تسجيل (1759) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (272590) حالة، من بينها (41205) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2063) حالة حرجة، كما سُجلت (2945) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (228569) حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (1759) منها 39% إناث، و61% ذكور، فيما بلغ عدد الوفيات (2816) حالة، بإضافة (27) حالة وفاة جديدة.

ولفتت النظر إلى أنه أُجري (62845) فحصًا مخبريًا جديدًا ليصل إجمالي عدد الفحوصات إلى (3237731) فحصًا، حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالميًا.



