مدافع مجاني مُتاح لـ برشلونة

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي اليوم الاثنين، عن رحيل مدافعه البلجيكي يان فيرتونخين عن صفوفه، وذلك بعد أن مكث في النادي اللندني لمدة ثمانية مواسم.

وسيكون فيرتونخين مدافعًا حرًا، وذلك بعد أن أنهى عقده مع توتنهام، مما يجعل برشلونة الإسباني مهتمًا بالتعاقد معه.

ووفقًا لتقارير صحافية فإن رحيل المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي عن صفوف برشلونة سيجعل البارشا مهتمًا بالتعاقد مع البديل وسيكون فيرتونخين هو الأنسب.

وكان فيرتونخين وصل مع نادي توتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا في يونيو 2019 ضد ليفربول، لكن السبيرز خسر اللقب لمصلحة الريدز بنتيجة 2-0.

برشلونة يحمي تير شتيجن من اهتمام تشيلسي

وفي وقت سابق، قرر نادي برشلونة، تقديم عقد جديد لحارسه الألماني مارك تير شتيجن؛ وذلك لحمايته من اهتمام نادي تشيلسي الإنجليزي بالتعاقد معه.

وسينتهي عقد تير شتيجن مع نادي برشلونة في صيف عام 2022، حيث ارتبط اسم تير شتيجن بالرحيل عن برشلونة لـ بايرن ميونيخ الألماني أو لتشيلسي؛ وذلك بسبب عدم الاستقرار الموجود بنادي برشلونة حاليًّا.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية: إن إدارة برشلونة ستُقدم عقدًا جديدًا لـ تير شتيجن للبقاء في صفوف النادي الكتالوني حتى عام 2025. وكان تشيلسي فكّر في التعاقد مع تير شتيجن بسبب تراجع مستوى الحارس الإسباني كيبا. إنتر ميلان يمنع صفقة مهمة عن برشلونة وفي وقت سابق، أقدم نادي إنتر ميلان الإيطالي، على فعل تصرف جريء، وذلك للإبقاء على مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بعد اهتمام برشلونة الإسباني بالتعاقد معه. وكانت شبكة “سبورت ميدياست” الإيطالية قالت أمس الجمعة: إن إدارة إنتر ميلان ستُزيد راتب مارتينيز ليصل إلى 5 ملايين يورو سنويًّا بعدما كان مليونًا ونصف المليون يورو. وتأتي رغبة إنتر ميلان، في زيادة راتب مارتينيز لإقناعه بالبقاء في الإنتر، لحاجة الفريق له في المباريات المقبلة.



