مدرب الأخضر الشاب يُركز على التكتيك والسرعة

المواطن - مروة نبيل

واصل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا تدريباته، مساء الاثنين، ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، في إطار برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا 2020.

تدريبات الأخضر:

وأجرى الأخضر الشاب بقيادة المدرب الهولندي دامين هيرتوج، مرانه اليوم على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وتركز على تطبيق تمارين تكتيكية متنوعة، بالإضافة إلى إجراء اختبارات السرعة.

وخضع لاعبو المنتخب السعودي لفحوصات طبية في مستشفى عسير المركزي وذلك كإجراء روتيني إلزامي من جانب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لضمان سلامة اللاعبين خلال البطولات التي يُنظمها.

واشتملت الفحوصات التي جاءت على هامش معسكر الأخضر الشاب في أبها، على التحاليل الحيوية، وتخطيط القلب، والأشعة التصويرية للقلب.

وكان معسكر المنتخب السعودي تحت 19 عامًا في مدينة أبها قد انطلق، مطلع الشهر الجاري، بمشاركة 39 لاعبًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كأس آسيا:

وتُقام بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في أوزبكستان منتصف شهر أكتوبر المقبل، ويطمح الأخضر في الاستعداد جيدًا والمنافسة على اللقب.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بمنافسات بطولة كأس آسيا 2020، والتي تضم بجانبه منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.



