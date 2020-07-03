مدرب الحزم و3 محترفين يصلون المملكة

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الحزم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن وصول المدرب البرازيلي آندري لويز إلى السعودية، بصحبة 3 محترفين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

لويز يبدأ الاستعداد

وأشار حساب نادي الحزم إلى أن الجهاز الفني بقيادة آندري لويز واللاعبين المحترفين قائد الفريق فاقنر أليماو وجونثانان كافو ولويز مورالها قد وصلوا إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة، اليوم الجمعة.

وشدد على أن لويز ونجوم فريق الحزم القادمين من البرازيلي يستعدون لإجراء الفحص الطبي، ومن ثم الدخول في التدريبات الجماعية، استعدادًا لخوض الجولات المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضاف حساب نادي الحزم على “تويتر”، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم حصلوا على راحة من التدريبات الجماعية اليوم، على أن تُستأنف التمارين، مساء غد السبت، على الملعب الرئيسي للنادي.

الحزم في دوري محمد بن سلمان

وتطمح إدارة النادي في تجهيز الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز، حيث أعدت أكثر من خطة لذلك، أملًا في التقدم بجدول ترتيب الدوري، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية هذا الموسم.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم من تحقيق الفوز في 6 مباريات والتعادل في مثلها، والخسارة في 10 مواجهات، ونجح في تسجيل 30 هدفًا، واهتزت شباكه 40 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.