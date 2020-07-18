مدرب العدالة السابق يكشف حقيقة هروبه

المواطن - محمد سمعه

رد المدرب التونسي ناصيف البياوي المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بالعدالة على حقيقة ما تردد حول هروبه من تدريب الفريق، وذلك قبل استئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد البياوي أنه لم يهرب من تدريب العدالة، مضيفًا أنه رحل عن الفريق بعد نهاية عقده بصورة طبيعية، كما أضاف المدرب التونسي أنه كان من الصعب عليه إعداد الفريق قبل شهر من استئناف الدوري وفقًا لـ “عكاظ”.

وكان البياوي أشار إلى أن إقامة 8 مباريات عن طريق الضغط مع التنقل بين المدن، سيُسبب إصابات كثيرة وإيقافات للاعبين.

وشدد البياوي على أنه كان يتمنى إلغاء دوري محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي.

إجراءات ستُتبع مع استئناف الموسم

وبالأمس، كشف إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، عن الإجراءات التي تم اتباعها وذلك من أجل عودة منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019/2020.

وقال القاسم خلال الندوة الإرشادية لاستئناف المسابقات الكروية السعودية التي نظمها اتحاد القدم اليوم الجمعة: إن القيادة في المملكة بذلت جهودًا كبيرة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين بعد انتشار فيروس كورونا، مضيفًا أن الإجراءات تُعتبر مثلًا يُحتذى به.

95% من الأجانب يعودون لـ السعودية

وأكد الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، في تصريحاته لـ القناة الرياضية السعودية، اليوم، أن وزارة الرياضة واتحاد القدم بدآ في التواصل مع الأندية مع طلب معلومات عن المحترفين الأجانب، من هم خارج السعودية من أجل تسهيل إجراءات عودتهم إلى المملكة. وأشار القاسم إلى أن اتحاد القدم تواصل مع وزارتي الخارجية والداخلية لاستخراج تصاريح تسمح بدخول المحترفين الأجانب إلى المملكة استعدادًا لاستئناف دوري محمد بن سلمان للمحترفين. وأكد القاسم على أن هناك 95% من المحترفين حاليًّا داخل المملكة يستعدون مع أنديتهم لاستئناف المباريات والدوري.



