مدرب برشلونة الجديد قد يدفع ميسي للرحيل

المواطن - محمد سمعه

تبحث إدارة نادي برشلونة الإسباني برئاسة جوزيب بارتوميو، عن تهدئة الأوضاع داخل البارشا، بالتعاقد مع مدرب جديد خلفًا للإسباني كيكي سيتين بالمرحلة القادمة.

ويمر نادي برشلونة بفترة عصيبة خلال الوقت الحالي، حيث فرّط في لقب الدوري الإسباني، لمصلحة غريمه نادي ريال مدريد، كما يعاني البارشا من هبوط مستوى الكثير من اللاعبين مثل الإسباني جيرارد بيكيه والأوروغوياني لويس سواريز.

قرارات إدارة برشلونة تُفجر غضب ميسي

وقالت صحيفة “L’quipe’ الفرنسية إن برشلونة يفكر في استقطاب المدرب الفرنسي لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي الأسبق لتدريب برشلونة لمدة موسم بترشيح من مواطنه إريك أبيدال المدير الرياضي بـ البارشا.

ويبدو أن هذا الأمر أغضب ميسي كثيرًا خاصة أن النجم الأرجنتيني يُفكر في قدوم الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري أو الهولندي باتريك كلويفرت نجم برشلونة الأسبق كمدرب، بسبب السيرة الحسنة التي يمتلكها بين لاعبي البارشا.

وربما إذا تعاقد برشلونة مع لوران بلان، فهذا يعني أن ميسي سيكون قريبًا من توديع برشلونة.

ميسي يُسجل هدفين ويحصد “البيتشيتشي”

وفي وقت سابق، تمكن ليونيل ميسي لاعب نادي Barcelona الإسباني من حصد جائزة “البيتشيتشي” وهي جائزة تُمنح لمن يُتوج بلقب هداف الدوري الإسباني بعد نهاية الموسم.

وكان ميسي تمكن من تسجيل هدفين لـ Barcelona الأحد الماضي ضد نادي ديبورتيفو ألافيس في مباراة انتهت بفوز البارشا بخماسية دون رد ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين، والأخيرة ببطولة الدوري الإسباني موسم 2019/2020.

ونجح Barcelona في إنهاء موسمه الصعب والمتعثر في الدوري الإسباني بفوز عريض على فريق ديبورتيفو ألافيس، خاصة أن البارشا قبل هذه المباراة مرّ بظروف عصيبة، حيث خسر من نادي أوساسونا في الجولة السابعة والثلاثين، يوم الخميس الماضي وهي الخسارة التي تسببت في فقدان برشلونة للقب الدوري الإسباني.

وتمكن ميسي من الفوز بجائزة “البيتشيتشي” للمرة السابعة في تاريخه، والرابعة على التوالي بعد نهاية موسم Barcelona في الليغا الإسبانية.

يذكر أن ميسي نجم Barcelona أنهى موسم 2019/2020 في صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 25 هدفًا وبفارق أربعة أهداف عن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد.



