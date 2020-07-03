مدير التعليم بـ”يويفا” ومسؤول إيرلندي يُحاضران المدربين الوطنيين

المواطن - مروة نبيل

أقامت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، محاضرتين شارك فيهما مدير الخدمات التعليمية بالاتحاد الأوروبي للعبة “يويفا”، فرانك لودولف ومدير التعليم في الاتحاد الأيرلندي نيال أوريقن.

الاتحاد السعودي

وجاءت المحاضرتان ضمن برنامج التعليم المستمر بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، ومدير التعليم في الاتحاد، الدكتور يحيى الشريف.

وافتتح رئيس الاتحاد السعودي اللقاء بكلمة أثنى فيها على حرص المدربين لحضورهم وسعيهم تطوير قدراتهم الفنية، مؤكدًا حرص الاتحاد على تقديم كل ما من شأنه يساهم في تطوير منظومة كرة القدم السعودية.

فرانك لودولف

وقدم فرانك لودولف المحاضرة الأولى بعنوان “مقدمة في اتفاقية تعليم المدربين في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم”، وقام بشرح برامج التعليم التي تُقدم للمدربين في “يويفا”، موضحًا برامج التبادل المعرفي والثقافي للمدربين.

كما تطرق فرانك لودولف إلى فائدة وأهمية التعليم للمدربين ومراحل الحصول على الرخصة التدريبية الأوروبية للمدربين.

نيال أوريقن

وألقى نيال أوريقن محاضرة بعنوان “إدارة البيئة التي ترتكز على المتعلم”، حيث أوضح خريطة الطريق للمنهجية التي تركز على اللاعب والمتعلم التي بدأت منذ عام 2015 وتستمر حتى عام 2025.

وتحدث بعد ذلك عن الطريقة المثلى للتحول من النظريات إلى التطبيقات العملية، موضحًا المبادئ الرئيسة في تعليم كرة القدم للكبار، كما أشار إلى أهمية العلاقة بين المدرب واللاعب ومدى المعلومات التي يمكن أن يقدمها المدرب إلى اللاعب وبعد ذلك عرض فيديوهات لطريقة التحول في التدريب من النظرية إلى التطبيقية.

اللجنة الفنية

واستعانت اللجنة الفنية خلال العامين الماضيين بالعديد من مدربي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمدربين الأجانب لتقديم محاضرات للمدربين السعوديين، بهدف تطوير قدراتهم.

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