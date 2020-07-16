مدير فرع الموارد البشرية بالشرقية يتفقد فروع الوزارة بحفر الباطن

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

تفقد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية، عبدالرحمن بن فهد المقبل، أول أمس الثلاثاء، عددًا من فروع الوزارة بمحافظة حفر الباطن، وكان برفقته الأستاذ محمد الأطرش مساعد المدير العام لقطاع العمل بالمنطقة الشرقية، ومساعد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية للعمليات الأستاذ حمود عيسى الشريدة.

وبدأ المقبل زيارته لمبنى الخدمة المدنية الذي نقلت إلية عدد من فروع وزارة الموارد البشرية، وكان في استقباله مدير مكتب العمل الأستاذ أحمد العنزي ومدير مركز التأهيل الشامل الأستاذ عوض الدهمشي ومدير الخدمة المدنية سابقًا الأستاذ مزيد الزبني ومدير فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل الأستاذ غريب شاهر الظفيري، وتفقد المقبل خلال جولته جميع مرافق المبنى والوقوف على الخدمات التي سوف تقدم بعد الانتهاء من تجهيز المبنى.

كما قام المقبل بزيارة مكتب العمل في مقره القديم والالتقاء في الموظفين والاطلاع على سير العمل مقدمًا شكره على ما قدموه خلال الفترة الماضية.

وبعد ذلك اطلع المقبل على خدمات مكتب الضمان الاجتماعي التي قدمت للمستفيدين خلال جائحة كورونا وكان ذلك بحضور مدير الضمان الأستاذ حسين الشمري الذي ذكر بأنه تم خلال الأسبوعين الماضيين نقل لجنة الضمان الاجتماعي من مستشفى الملك خالد العام إلى مقر الضمان الاجتماعي لتسهيل إجراءات المستفيدين والذي سيكون من خلاله إنجاز المعاملات خلال 3 أيام بدلًا من شهر و6 أيام.

وقدم ‏الشمري شكره لمدير الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن الأستاذ ناصر الصافي وللمساعد العلاجي الأخصائي فيصل مطر العنزي ولمدير مستشفى الملك خالد الأخصائي مساعد العنزي على تعاونهم في نقل اللجنة.

واختتم المقبل ‏زيارته يتفقد سير العمل في كلٍّ من مركز التأهيل الشامل ودار الملاحظة، ومركز إيواء ‏العاملات بعد انتقاله إلى مبنى الجديد في حي الصفا.



