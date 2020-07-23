مدير مركز المعلومات الوطني: سعادة وبهجة لجميع الشعب السعودي بشفاء الملك سلمان

المواطن - واس

رفع معالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت باسمه ونيابة عن جميع منسوبي المركز التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله -, وذلك بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له – رعاه الله – اليوم وتكلّلت – ولله الحمد والفضل – بالنجاح.

كما هنأ معاليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بهذه المناسبة.

وأشار معاليه إلى أن نجاح عملية خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – نبأ أسعد وأبهج جميع الشعب السعودي، وقال : “نحمد الله ونشكره أن منّ على مولاي بنجاح العملية الجراحية، ونبتهل إليه أن يحفظ مليكنا، ويديم عليه موفور الصحة والعافية”.



