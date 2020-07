مراسلة الجزيرة تنعت متحدثة البيت الأبيض بلفظ نابٍ

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

نعتت مراسلة الجزيرة بنسختها الإنجليزية، كيمبرلي هالكيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، بلفظ نابٍ في مؤتمر صحفي، حيث أكد المتواجدون أنهم سمعوها تنطق بكلمتي عاهرة وكاذبة من وراء قناع الوجه.

وجاء ذلك بعد أن سألت سؤالين حول التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فأجابتها ماكناني بالمطلوب، وعندها شرعت المراسلة في طرح سؤال ثالث، أوقفتها متحدثة البيت الأبيض قائلة: لقد حصلت على فرصة طرح سؤالين، وهو أكثر من بعض زملائك.

وعندها لفظت مراسلة باللفظ النابي، وهو ما فتح عليها باب هجوم من متابعيها عبر تويتر وسيل من الانتقادات، متهمين إياها بأنها صحفية غير محايدة كما وصفوا المؤسسة التابعة لها بأنها منظمة الأخبار المفبركة.

WOW: Fake news reporter calls @PressSec a "lying bitch" on live television.

The White House needs to suspend their press credentials for improper conduct. So unacceptable!pic.twitter.com/1UyqBUUBso

— Mike Coudrey (@MichaelCoudrey) July 21, 2020