مرتفعات الهدا والكَرّ.. الوجهة المثالية لعشاق الرياضات الجبلية

المواطن - الرياض

بمفهوم جديد وتجربة سياحية مميزة، أطلقت الهيئة السعودية للسياحة باقة متنوعة من الفعاليات والبرامج ضمن موسم صيف السعودية (تنفّس)، ومن أبرز الوجهات السياحية المدرجة على قائمته، مدينة الطائف التي تتميز بمقومات الجذب السياحي.

عطلة استثنائية في عروس المصايف

تمنح “عروس المصايف” أو”مدينة الورود” للعائلة عطلة استثنائية، وسط الجبال الشامخة المعانقة للسحاب مرتدية ثوبًا أخضراً بألوان وردية، والمعروفة بالطبيعة الجبلية الخلابة، وتضاريسها المتنوعة، ومعالمها التراثية العريقة، وموقعها القريب من عروس البحر الأحمر (جدة) ومكة المكرمة، كما أنها تحوي العديد من المواقع الأثرية، والأسواق الشعبية والمدن الترفيهية.

وأبرز ما يميز المنطقة مرتفعات الهدا التي تعتبر الوجهة المثالية لمحبي وممارسي الرياضات الجبلية، مثل: الهايكنج، والتسلق، والمشي الطويل، كما تحتوي على العديد من المنتجات ومدن الترفية والألعاب.

أطول تلفريك في المملكة

وتضم المنطقة أطول تلفريك في المملكة يربط بين قمة الجبل وقاع الوادي حيث قرية الكر السياحية المعروفة بطابعها المعماري الحجازي، حيث تضم المنتزه المائي، وحلبة التزلج. والتوبوجان وبساط الريح مما يتيح للعائلة تجربة مليئة بروح المغامرة.

وتتنوع أثناء رحلة الزائر العديد من الخيارات الرائعة، حيث الفنادق الفخمة، والمنتجعات، والشاليهات المقامة وسط الجبال والمطاعم المتنوعة التي تقدم مختلف الأكلات الشعبية والمحلية والعالمية، بالإضافة إلى زيارة مزارع الورد والتعرف على مراحل زراعته وتصنيعه والتسوق من منتجاته.



