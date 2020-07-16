مركز تأكد في القصيم يجري 745 مسحة فحص كورونا

المواطن - القصيم

سجلت أعداد المستفيدين من مركز الفحص الموسع “تأكد” 745 مستفيداً منذ تدشينه يوم الأربعاء قبل الماضي، والذي يأتي ضمن مبادرات وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ويستهدف فحص المواطنون والمقيمون، عبر مسار مخصص لاستقبال المستفيدين من خلال مركباتهم الخاصة.

وأوضح التجمع الصحي أن مركز الفحص الموسع “تأكد” تم تخصيصه لتقديم المسحات الطبية لفحص الفيروس، لكل من لا تظهر عليه الأعراض ويرغب في التأكد من إصابته من عدمها، بعد أن جرى تهيئة المركز بكافة التجهيزات الطبية والقوى العاملة التي تهدف إلى توفير الرعاية الطبية والوقائية.

وبين التجمع الصحي أن كل من يود التأكد عليه التوجه لمركز الفحص الموسع سواء كان مواطناً أو مقيماً بالمنطقة، تظهر عليه أعراض فيروس كورونا أو لا يشعر بأي أعراض، حيث يمكن الاستفادة من خدمة الفحص عن طريق تحميل تطبيق “صحتي” وحجز موعد عبر التطبيق واستلام النتيجة عن طريق نفس التطبيق.



