مسلخ واحد في أبها لخدمة الأحياء والبلدية ترفض مقترحًا للأهالي

المواطن-حسن عسيري-أبها

شكا عدد من أهالي أبها وتحديدًا سكان أحياء (الموظفين والبديع وآل غليظ والمحالة ومدينة سلطان) من الازدحام الشديد الذي يجدونه في المسلخ النموذجي الوحيد في أبها والذي يشهد تكدسًا كبيرًا خصوصًا خلال الموسم، ما يسبب للبعض حالة من الإعياء بسبب طول فترة الانتظار التي تصل إلى ساعات.

مسلخ آل غليظ مهجور:

وطالب سكان الأحياء بافتتاح مسلخ آل غليظ في مدينة أبها والمهجور من عدة سنوات، مطالبين المسؤولين في أمانة عسير بإعادة فتحه واستثماره لفك الاختناق وخدمة تلك الأحياء التي تعاني من عدم وجود مسلخ قريب أو إيجاد مسلخ بديل في المحالة بأبها.

وقال علي جبلي في تصريحات إلى “المواطن” إن مسلخ آل غليظ كان يخدم المنطقة قبل أكثر من 30 عامًا حيث سكن هذه المنطقة عام ١٤٢٤ وكان المسلخ مهجورًا ومقفلًا حيث يقع على مساحة كبيرة جدًا وبه كل المرافق من دورات المياه ومجهز بشكل كامل لكنه بحاجة إلى مستثمر لإعادة تشغيله بطريقة حديثة.

ولفت إلى أنه في حالة إعادة تشغيل المسلخ سيخدم أحياء كثيرة جدًا من الصناعية إلى مدينة سلطان مرورًا بحي الموظفين والبديع والصحافة والمطار والمحالة، ولكنه بحاجة إلى تشغيل وترميم، آملًا من أمانة عسير ممثلة في أمين عسير الدكتور وليد الحميدي النظر في هذا الموقع وإعادة التشغيل حتى لو بشكل موسمي في رمضان وعيد الأضحى والصيف.

معاناة مستمرة:

أما حسن مانع فقال إن معاناتهم تتجدد كل عام خلال شهر رمضان وأيام الأعياد، حيث تكتظ الأحياء المجاورة للمسلخ المهجور بالسكان فعلى سبيل المثال يتواجد في حي الموظفين فقط ما يقارب من أكثر من 15 مدرسة يدرس بها ما يقارب من 15000 طالب وطالبة وهذا دليل على الكثافة السكانية فما بالك بحي آل غليظ وكذلك البديع والمنسك وحجلا ومدينة سلطان والمحالة، مشددًا على أنهم يعانون من طول الانتظار في مسلخ أبها الرئيسي لساعات، ولهذا يجب تعزيز المدينة بمسلخ آخر وفي أسرع وقت.

من جهته، جدد عبدالرحمن القحطاني مناشدة الأهالي لأمانة عسير والمجلس البلدي بسرعة إيجاد حلول عاجلة لمواجهة النمو السكاني، وتشغيل مسالخ أُخْرَى للحد من الازدحام وخدمة الأحياء المحيطة، حيث أن الطاقة الاستيعابية للمسلخ الوحيد في أبها لا تفي بالغرض.

أمين عسير يرد:

من جهة أخرى، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في تصريات إلى “المواطن” إن هناك محاولة مع أحد المستثمرين لتشغيل المسلخ ويقود المجلس البلدي في المنطقة هذه الجهود.

مبنى متهالك:

وبالنسبة إلى رئيس المجلس البلدي بأمانة عسير اللواء محمد آل بريق فقال في تصريحات إلى “المواطن” إن المبنى الخاص بـ مسلخ آل غليظ في أبها متهالك وانتهى عمره الافتراضي الذي تجاوز أكثر من 30 عامًا كما أنه قريب من النطاق العمراني للأحياء بشكل يشكل ضررًا للأهالي من حيث الروائح.

ووعد ابن بريق الأهالي بالتنسيق مع الأمانة للبحث عن موقع مناسب يخدم أصحاب الأحياء وسوف يكون حسب اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بمثل هذا النشاط على أن يتم ذلك في كافة البلديات الفرعية التي لا يوجد لديها مسالخ تخدم المواطنين في نطاق كل بلدية عدا بلدية مربة والتي يوجد بها مسلخ حكومي ومجهز بكل الإمكانات وهو يعمل حاليًا.



